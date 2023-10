Raamatu tutvustus ütleb, et soomlanna Hanna Brotheruse esikromaan «Mu ainus kodu» on võimas, puudutav ja valusalt aus lugu ühe naise vaprusest ja haprusest. Et see räägib põlvkondade katkematust sidemest, mille sügavust sageli mõistetakse alles pisut vanemas eas. Ehkki ka selle kirjelduse põhjal tundub lugu kutsuv, pakkus raamat igal leheküljel üllatusi, äratundmist ja tugeva annuse kirjanduslikku kadedust samuti.