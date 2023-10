Leekpea kuulatab vaikuse sosinaid

Rakveres Mullistuudios avatud näitusel «Vaikuse sosinad» saab näha tosinkonda hillitsetud toonides abstraktset maali. «See näitus on jah natuke teistmoodi,» tunnistas kunstnik Leekpea, kelle maalijakäekirja iseloomustab pigem lopsakas värvikus. Osa pilte on äsja lõuendile saanud, muist varasemad, mis haakuvad teemaga.

«Tahtsin midagi muud teha, katsetada uusi värve ja uusi tehnikaid, saada sealt uusi nippe, et siis minna tagasi harjumuspärastele kunstiradadele,» lausus Leekpea. «Kui tavaliselt on mul näitustel värvipillerkaar, siis seekord on hästi tagasihoidlikud värvid, mõned tööd lausa monokroomsed, paar tilka värvi sees. Üsna rahulikud pildid.»