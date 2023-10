Eesti poliitika tundub olevat patiseisus. Enne võis arvata, et poliitiline vaidlus on lihtsalt terav, sest see on olnud osa mängust. Aga praegu on asi mängust kaugel. Poliitikud, kellele on oluline Eesti kui ühiskonna pikaajaline tervis ja turvalisus, on jäänud tagaplaanile. Esiplaanil hoitakse jõuga tänase, aga mitte homse või veel vähem ülehomse teemasid.