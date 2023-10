Nädala kaja: keerulises olukorras väärikaks

Sõnavabadusega on väga kerge üle piiri minna ja mitte mõelda sellele, et iga sõna taga seisab mõte, mõtte taga soov või tegu. Pealtnäha arukad ja haritud inimesed unustavad end veebikommentaariumides, riigikogu saalis või kohvilauas ning langevad madalasse ärapanemisse. Kersti Kaljulaidi sõnul on olukorras, kus sõnad enam ei loe, ainus relv jääda viisakaks ja väärikaks – kõrgemaks neist, kes püüavad ära panna. Isegi kui ebaõiglus on ilmne ning lihtne oleks sukelduda vaidlusse.