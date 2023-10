Tamsalu prouad on rahul: saunapileti hind küll tõuseb, aga saun jääb vähemalt alles.

Kaja Kivisild uuris Tamsalu sauna ukselt uusi piletihindu ja teatas: "See on küll väga hea uudis!" Ei, enam kui sajaprotsendiline hinnatõus polnud hea uudis, vaid tõsiasi, et sauna pidaja, Tapa vallale kuuluv Tamsalu Kalor oli muutnud viimasel hetkel oma otsust ja sauna kinni ei olnud pannud.