Lääne-Virumaal on ralliauto samuti puukuuri sõitnud

Autoralli maailmameistrivõistlused said laupäeval dramaatilise kulminatsiooni, kui Kalle Rovanperäle veel ainsana tiitlikonkurentsi pakkunud Elfyn Evans Saksamaal vastu puukuuri sõitis. Televisiooni rallistuudio kaaskommentaator, tuntud rallimees Margus Murakas meenutas seepeale, et temagi on omal ajal Viru rallil külamehe puukuuri uksest sisse sõitnud.