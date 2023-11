Miljon viisi rikkuda teatrielamus

Ülle Lichtfeldt alustab hoopis kiitusega. Olles käinud palju teatris välismaal, kinnitab ta, et meie publik on haritud ja hooliv. New Yorgi või Londoni teatrites, mida külastavad valdavalt turistid, on üleriietes sisenemine, söömine-joomine ja etenduse ajal välja jalutamine tavaline. "Meil sellist asja veel ei ole ja ma arvan, et ei tule ka, sest meie kasvatame oma publikut noorest peale," ütleb näitleja veendunult. Teatris käiakse ju tervete klassidega, selgitustööd teevad õpetajad, teatrilembelistes peredes vanemad.