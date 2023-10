Rakvere lahingupaiga otsimise käigus tuli Rahklast päevavalgele peitleid, mis sisaldas 23 hästi säilinud ning osaliselt rikkalikult kaunistatud hansakaussi – uurijate hinnangul ilmselt 13. sajandi alguses Taani misjonitegevuse käigus Eestisse toodud kaussi, mida võidi kasutada eestlaste ristimisel. Teada on, et just Virumaa on nende peamine leiupaik. Rakvere lahingupaiga otsimisest saab rohkem lugeda SIIT.