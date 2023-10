Kadrinlane sõitis Euroopa meistrivõistlustel esikümnesse

"Teadsin, et pean enne esimest kurvi olema ees, sest rada oli selline, kus peale seda pööret oli raske enam mööduda, kui ise just jõuga teistest üle ei ole. Saingi stardist hästi minema ja olin terve stardisirge esimesel positsioonil, aga enne kurvi leidsin end ikkagi kolmandalt positsioonilt. Loodan, et suudan kahe nädala pärast toimuval MM-il paremaid otsuseid vastu võtta, ja õnneks on seal laiem rada samuti."