Rakvere linn müüs esimesed Navi tänava kinnistud

Abilinnapea Kert Karuse sõnul korraldas Rakvere linnavalitsus oma halduspraktikas esimest korda nii suuremahulise enampakkumise. "On väga rõõmustav, et hiljuti valminud Navi tänava elamuarenduses leidsid hoonestaja enam kui pooled, tervelt 15 kinnistut. Samuti leidsid hoonestaja kõik Linnuriigis asuvad kinnistud. Rakveresse soovitakse elama tulla nii hea asukoha kui sobiva ja turvalise elukeskkonna tõttu ning seega nõudlust elamumaa kruntide järele on," märkis ta.