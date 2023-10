Asendusõpetajate programm laieneb visalt ka ida suunas

Suurema osa oma professionaalsest karjäärist personalitööga tegelenud Alli Pertelile jäi töökuulutus asendusõpetaja otsimise kohta silma sotsiaalmeediast 2021. aastal. Aasta varem oma ettevõtte käivitanud Pertel avastas, et hoolika planeerimise korral saaks ta ka asendusõpetaja olla. "Lugesin esitatud nõudeid ja tundus, et see on midagi täpselt mulle. Vajalikud teadmised ja oskused olid mul õpetajatööks olemas," rääkis ta.