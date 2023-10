Juhtkiri: peame rääkima roolijoodikutest

Inimesel, kes asub joobeseisundis autorooli, peab olema midagi viga. Laias laastus võiks sellised inimesed jagada kaheks: paadunud roolijoodikud ja need, kes muidu on igati viisakad liiklejad, aga asuvad mingi (enamasti emotsionaalse) elusündmuse ajel purjuspäi autorooli. See aga ei vähenda nende süüd, sest nad seavad ohtu teiste ja enda elu. Paraku juhtub nii, et kriminaalses joobes olnud ja purjutanult mitu korda rooli istunud sõidukijuhid lasevad kohtus kõrvad lonti, võtavad üldkasuliku töö tunnid või vanglakaristuse vastu ja jätkavad oma halba kommet.