Mine metsa! Linnametsa!

Ma saan aru, et võrreldes maailmas ja Eestiski toimuvaga on meie maakond suhteliselt sündmustevaene kants, ja ma ei kadesta ajakirjanikke, kes peavad iga päev maakonnalehte täitma uudistega, mida lihtsalt ei ole. Nii ilmselt juhtuski, et Virumaa Teataja ajakirjanik tekitas loo eimillestki, kui kirjutas 28. oktoobril artikli «Rakvere linna metsad: lootusetu padrik või elurikkusest pakatav keskkond». Linnametsa teema iseenesest on ju päevakajaline, aga kuidas ja millele artiklis rõhk pandi, vale.

Lugu oli väga pikk ja põhjalik. Algab kirjatükk kohe minu küsimusega Taavi Saarele ning seda lugedes võib jääda mulje, et Rakvere linnas käib tuline arutelu, kas linnametsa asemele tuleks rajada elamukrundid, ning et mina olen see initsiaator ja soovin linnametsa maha võtta. Just nii on inimesed sellest kirjutisest aru saanud.