Paraku unustatakse kirgede tormi ajal ära see, et paarisuhte lõpp ei vabasta mitte kuidagi lapsevanemaks olemisest. Lapsevanematena ollakse koos elu lõpuni, ja kui partner oli sellisest puust, et tema panustas vaid oma DNA-ga, siis on nii. Olnut olematuks ei tee ja ilmselt ei tahakski teha.