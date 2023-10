Hooandmine toob Tapale külla kaks kirjanikku

Tapa vallaraamatukogu komplekteerija Mae Mitt ütles, et 15. novembri pärastlõunasele kohtumisele kirjanik Tuuli Tolmoviga on kuulama kutsutud Tapa gümnaasiumi gümnasistid. Tuuli Tolmov on õppinud ajalugu, kuid tema meelisteemaks võib pidada ulmekirjandust. Tema sulest on ilmunud romaanid "Aristarkhovi meetod", "Neetud taevakivi", "Põhja Nõid" ja "Esimene käik", samuti lühijutte veebiajakirjas Reaktor ja mitmes kogumikus. "Aristarkhovi meetod" saavutas kirjastuse Tänapäev 2016. aasta romaanivõistlusel 3. koha.