Samas on loomasõbrad Virumaa Teatajale vihjanud, et loomade väliaedikute pinnasekate on ebaõnnestunult valitud ja selle hooldamisega tekkivat tulevikus probleeme. Räägitud on, et katteks on killustik, mille seest loomade väljaheidete koristamine on keeruline ning ebatõhus.