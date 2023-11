Kurva Kodu avas taas uksed ja nii mõnigi klient tuli kingitusega

Tallinna tänaval asuv Kurva Kodu oli viimati avatud enne jaanipäeva. Viimastel aastatel on olnud tavaline, et omanik Ilmar Uldrich ei hoiagi oma söögikohta aasta ringi lahti. "Suvel pole sellist kõrtsikest Rakveres nagunii mõtet avatuna hoida," on ta öelnud. Aga tänavu paistis asi tõsisem, sest omanik pani maja 157 000 euroga müüki. Samas jättis ta suvel Virumaa Teatajale antud kommentaaris otsad lahti: "Kui algab kütteperiood ja hoonet pole müüa õnnestunud, mis ma siis teen? Kütan tühja maja edasi? Siis peab midagi välja mõtlema ..."