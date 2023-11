Haljala vallavalitsust tunnustati kaugtöö ja vaimse tervise väärtustamise eest

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on vallavalitsuses viimase pooleteist aasta jooksul võetud käsile strateegilisemalt personalitöö korraldamine: "Lähtume põhimõttest, et väärtustatud ja hoitud töötaja saab luua parimal moel väärtust vallale ja elanikule," sõnas vallavanem ning lisas, et heade spetsialistide leidmine on väljakutse, millega paljud kohalikud omavalitsused silmitsi seisavad, ning seetõttu tuleb häid spetsialiste hoida ja olla väärtust loov tööandja.

Kaugtöö Tegija märgis on kvaliteedi märgis, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon rakendab läbimõeldult kaasaegseid ja paindlike tööpraktikaid. Kokku on märgis antud 195 organisatsioonile ning 2023. aastal anti see esmakordselt 22 organisatsioonile. Haljala vald on seitsmes omavalitsus Eestis, kelle ametiasutus on vastava märgise pälvinud.