KOMMENTAAR: ⟩ Viru ringkonnaprokurör Marge Voogma: Ühelgi treeneril ei ole õigust last füüsiliselt karistada trennis kehtivate reeglite rikkumise eest.

Prokuratuur sellise väitega nõustuda ei saanud, sest lisaks kannatanu ütlustele väljendasid mitmed tunnistajad kohtus, et nähtud olukord võis põhjustada valu. Ühtlasi kirjeldasid tunnistajad kannatanu käitumist, mis kinnitavad kannatanu ütluseid, et ta tundis valu. Trennis viibinud noormehe sõnul tõusis Riho Rannikmaa mati keskelt oma tooli pealt püsti, läks tüdrukute juurde ja lõi kannatanut rusikaga kuklasse. Seega prokuratuuri hinnangul kinnitasid kohtumenetluses käsitletud tõendid seda, et R. Rannikmaa lõi alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead, millega põhjustas kannatanule tahtlikult füüsilist valu ja tervisekahjustuse. Tugev löök rusikaga vastu pead võib tekitada väga raskeid tagajärgi, eriti kui kannatanuks on laps.