Elektrilevi ei pidanud täiesti läbi mädanenud posti riskantseks

Üks Rakvere valla Koovälja küla elanik on omal sõnul Elektrilevi teavitanud juba vähemalt kolm korda, et üks tema kodu lähistest elektripostidest on täiesti viltu, püsides enam-vähem vertikaalses asendis vaid tänu ausõnale ja elektrikaablitele. Eriti hämmastas külaelanikku Elektrilevist saadud vastus viimasele päringule: "Oleme partnerit teavitanud ja rohkem midagi teha ei saa. Tunnistame, et olukord on ohtlik ja vabandame ning loodame, et post päris ümber veel ei kuku."