Hingedeaeg soodustab elu ja olnu üle mõtisklemist

Toompuu tõi võrdluseks, et kui praegu seostub hingedepäevaga küünlasäras surnuaed, oli vanasti kalmistutel kombeks sel päeval jumalateenistusi pidada. «Hingedepäev läheb kokku ja seostub pühakutepäevaga, mida tähistatakse 1. novembril ja mis on päev, mil pühitsetakse neid, kes peale oma surma on pühakuteks kuulutatud, hingedepäeval meenutatakse aga kõiki lahkunuid,» kõneles Toompuu. Õpetaja selgitas, et see on aeg, mil mõeldakse ka nende lahkunute peale, kellele endal lähedasi pole – hingedeaeg on selleks, et mälestada ja austada kõiki, kes meie seast lahkunud.