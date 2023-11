Juhtkiri: kas vägivallatseja sobib treeneriks?

Kuulates vanemate inimeste lugusid sellest, mida treenerid omal ajal tegid ja mida normaalseks peeti, jääb pehmelt öeldes suu lahti küll. Kas me tahame tagasi aega, mil kohati lausa alandav füüsiline kontakt oli trennis käimise osa? Selge see, et neid aegu igatsevad taga ainult needsamad saurused, kel sel ajal vabad käed olid, mitte need, kellele trenne korraldatakse. Mitte lapsed.