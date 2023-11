Õpetajate pedagoogiline funktsioon

Kahjuks on poliitiline kultuur muutunud väärtustevabaks ning valimiseelsed lubadused ja ka koalitsioonileppes kokkulepitu ei tähenda suurt midagi. 2023.–2027. aasta koalitsioonileppes lubatud õpetajate palga tõstmine 120 protsendile keskmisest palgast ei paista kuidagi realiseeruvat ning esimeses etapis 8-protsendilise tõstmise asemel tõsteti õpetajate palka vaid 1,77 protsenti. Arusaadavalt tekitab see õpetajates pahameelt, mistõttu on pöördutud riikliku lepitaja poole, et saavutada valitsusega aktsepteeritav kokkulepe. Selle mittesaavutamisel on aga plaanis alustada streiki. Õpetajaskonna esindaja sõnul on läbirääkimiste õnnestumise lävendiks lubatud 8-protsendiline kollektiivne palgakasv.