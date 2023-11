Tapa sai uue vallavanema ja volikogu esimehe

Eelnevalt ehk 23. oktoobril oli Tapa vallas moodustatud uus võimuliit, kuhu kuulusid Eesti Reformierakond (volikogus neli kohta), Eesti Keskerakond (neli kohta), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (kolm kohta) ja Valimisliit Koostöö (kaks kohta). See jättis opositsiooni Valimisliidu Valgejõgi (kaheksa kohta), mille juht Alari Kirt loobus volikogu esimehe kohast 26. oktoobril. EKRE-sse kuuluv vallavanem Valdo Helmelaid kirjutas tagasiastumisavalduse nõnda, et see jõustus 1. novembrist.