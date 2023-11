Vallavanemaks valitud Riho Tell: "Mina ei seoks seda, mis toimub riigi tasandil ja mis toimub kohalikul tasandil. Need valitsemise teemad on väga erinevad"

1. novembril Tapa vallavanemaks valitud reformierakondlane Riho Tell on kohalikus poliitikas kogenud ja karastunud mees. Varasemalt on ta pidanud Viru-Nigula, Tamsalu ja ka Tapa vallavanema ametit, Tapal aastatel 2018-2021. Seega naaseb Tell ametisse, mida ta juba hästi tunneb ja teab.