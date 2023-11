Sel nädalal kohtusid linnavalitsuse esindajad ASi Raktoom meeskonnaga, et vaadata üle lume- ja libedusetõrjeks ettenähtud tehnikapark. Raktoomil on olemas on sahad ja puisturid ning varutud piisav kogus soola ja liiva libedusetõrjeks. "Linna sõiduteed on lume- ja libedusetõrje tegemisel jagatud lähtuvalt nende liiklusintensiivsusest kolme kategooriasse. Kokku tehakse Rakvere tänavatel talihooldust ligi 100 kilomeetri ulatuses," ütles Karus.