Vinni valda hakkavad juhtima tuntud poliitikud Evelin Poolamets ja Erki Savisaar

"Kahte tööd on võimalik ühendada küll," ütles Poolamets. "Riigikogus on teisigi saadikuid, kes samaaegselt juhivad kohalikku volikogu või on seal aseesimeheks. Käin Tallinnast iga kahe-kolme päeva tagant kodus Kulinal. Ja iga neljas nädal on riigikogus istungitevaba, mille ajal saab volikogu asjadega tegeleda."