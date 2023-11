Kohtutäitur müüb korterit akendeta majas

Nii ilmus portaali oksjonikeskus.ee 17. oktoobril enampakkumise teade, et Tapa vallas Tamsalu linnas Sääse tänaval on müüa kolmetoaline korter. Anti teada, et alghind on 1000 eurot, tagatisraha maksta vaja ei ole ning registreerimine oksjonile algab 15. novembril.