Keda tappa?

Esimene reaktsioon oli, et peaksin kirjutama kriminaalromaani. Arvutis ja paberil saaksin tappa vähemalt selle tegelase. Kai Vare «Võla» tegevus toimub siit kümne kilomeetri kaugusel Järva-Jaanis. Miks ei võiks ka minu kangelased seigelda Kesk-Eesti ääremaal? Ajaloolist romaani kirjutada oleks raskem: enne tuleks paar aastat Tartus Nooruse tänavas rahvusarhiivi uurimissaalis istuda ja koltunud kaustu lapata. Filmi tegemine oleks veel kallim ja keerukam ning nõuaks koostöö- ja projektikirjutamisoskust. Mõrva, timukatöö või lahingu tõetruu filmimine nii, et näitleja või kaskadöör jääb ellu, on keeruline, aga võimalik.