Repliik: vana kooli treeneri rusikad välguvad: erand või reegel?

Kummastav on kuulda, et paljude perede lapsed jätkavad Riho Rannikmaa trennides käimist. Mis küll vanemate peas võib toimuda? Et äkki minu laps ei saa rusikaga, äkki minu last ei raputata? Minu laps pole küll sinika või peavaluga trennist tagasi tulnud. Kas selline võiks välja näha arutlus sellest, mis on normaalne ja mis mitte?