​Mõte tuua IUTA maailmakarikasarja kuuluv ultratriatlon Eestisse tekkis Rait Ratasepal tänavu augustis Šveitsis ultratriatlonil võisteldes. Nimelt täitub 2024. aastal tal kümme aastat oma esimesest ultratriatlonist, seega on IUTA sarja võistluse Eestisse toomine mehe jaoks ka sümboolse väärtusega, tähistamaks ühte etappi oma sportlaskarjääris. "Tunnen, et just nüüd on õige aeg tuua ultratriatlon võistlusena ka Eestisse ning anda kaasmaalastele võimalus neid distantse ja emotsioone kogeda kodumaalt lahkumata," ütles Ratasepp.