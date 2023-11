Viielised Acadeemikud avaldasid sünnipäevaks uue singli

Täpselt 2. novembril 2018, kui Acadeemikud alustasid oma emotsiooniderohket ja põnevat teekonda muusikamaailmas, oli nende bändi nimi väga üheselt mõistetav. Nimelt töötasid kõik ansambli liikmed pedagoogidena. Viis aastat hiljem on klahvpillimängija Evely Traublum-Rambi jätkuvalt õpetaja, kuid nüüd Kadrina lasteaias, bändi kitarrist Raigo Prants on aga sootuks haridusmaastikult eemaldunud. Samuti on viieaastases bändis kuue asemel viis liiget.

Bändi liikmed tänavad südamest oma peresid, kes on olnud nende suurimad toetajad ja fännid. "Neid viite aastat iseloomustab vankumatu sõprus, rõõmude ja murede jagamine, kokkukasvamine ja ühtekuuluvus," on kirjas ansambli sotsiaalmeedias. "Iga laul, mille välja oleme andnud, on puudutus mõnest ajaperioodist või elu keerdkäikudest saadud kogemustest. On hetki ja inimesi, mis või kes jätavad meid mõtlikeks ja sõnatuks. Justkui poevad vaikselt meie hinge meie enese teadmata. Elavad seal oma elu, kuni ühel hetkel neid inimesi enam ei ole või liiguvad nad meie eludest välja, jättes maha hulga mõtteid ja küsimusi. Just sellest räägibki meie uus power-ballaad "Rebib lõhki"."