Rakveres kallutas täiskasvanu alaealist alkoholi tarvitama

Allanile pandi süüks seda, et ta oli 15. juunil pakkunud Rakveres ühe maja juures kolmele alaealisele alkohoolseid jooke. Mees oli avanud oma õlle- ja viinapudeleid täis seljakoti ning julgustanud tüdrukuid võtma just sellist keelekastet, mis neile kõige meelepärasem on. Kaks alaealist olid võtnud julgustusest vedu ja otsinud kotist endale alkoholi ning olid hakanud koos Allaniga vägijooke pruukima.