Miljon Oleg Grossi pangaarvel ootab ikka veel tunnistajat

Linnalegendid ei sure, olgu need nii jaburad kui tahes. Ka salatipesu jutt võetakse aeg-ajalt üles, kuigi mitte enam nii sageli kui 15–20 aastat tagasi. Anonüümselt on netikommentaarides isegi väidetud, et on olemas vastav salatipesumasin, mida väitja on siis oma silmaga näinud või mida on märganud tema tuttava tuttav.