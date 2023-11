Burgerikohvik Grillers paneb grillid kotti

Grillersi üks asutajaid ja juhte Hannes Võrno jäi sulgemisteates lakooniliseks ning ütles, et üks peatükk sai lihtsalt läbi. "Kuna Grillersi taga on reaalsed inimesed ja vaim, siis see vaim läheb teeb tiiru maailmas ringi ja toimetab peagi edasi. Kus ja millises vormis, see jääb hetkel avaldamata. Täname kõiki meie kliente, suurepäraseid tiimikaaslasi ja koostööpartnereid läbi aastate, ilma teieta oleks see sõit olnud võimatu," lisas Võrno.