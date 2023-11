Ehkki Utah’st pärit Jacque Baumeri hobusetall Vainupea külas pole nurgakivigi saanud, on külaelanikud kogunud selle vastu üle saja allkirja. Inimesed ei usu, et 2000 ruutmeetril laiuv kompleks on mõeldud kõigest viiele kuni kaheksale hobusele. Arvatakse, et Vainupeale tuuakse 50 või 100 hobust, kes Lahemaa rahvuspargi metsad segi pööravad. Kuid on ka neid, kes peavad allkirjade kogumist häbiväärseks ja leiavad, et tall võiks tulla.