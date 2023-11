Ei tea, kas tegu on kõrge eaga, aga seekordne kellakeeramine on unele ikka eriti valusa maksahaagi andnud. Keha ei suuda kohe üldse harjuda asjaoluga, et juba kella neljast õhtul hakkab õues kottpimedaks kiskuma. Hommikune ärkamine on veelgi vastikum, sest silmad on lahti lausa tunde enne äratuskella helinat.