Kolumn: liikumine ja vaimne tervis

Miks seda vaja on? Eks ikka see vana ja kulunud vähese liikumise probleem, aga mitte ainult. Seda, et liikumine teeb kehale head, teavad intuitiivselt ju kõik. Mulle isiklikult meeldib aga väga, kui intuitiivsetele teadmistele saabub selgitus ka teadusest. TÜ liikumislabor koondab enda alla teadlasi, kes toetuvad liikumisele utsitavaid üleskutseid esitades teadusuuringutele. Uuringutele, mis väidavad, et liikumine ja liikumispausid soodustavad ajutööd, oskuste ja teadmiste omandamist, mälusooritust, aga toetavad ka head enesehinnangut, rõõmsameelsust, positiivseid sotsiaalseid suhteid jm. Samal ajal kui vähese liikumisega saab seostada hulgaliselt nii füüsilise kui ka vaimse tervise probleeme.