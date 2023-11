Balletilaval pudenevad pärlipiisad ja ärkavad ellu vanad armsad pildid

Balletiõhtu alustuseks pudenevad publiku ette «Pärlipiisad». «Iga hetk on oluline piisakene meie elus. Mõned hetked muutuvad pisarateks palgel ja mõned on kui imelised pärlid, mis panevad me silmad särama,» sõnastas lavastuse põhitooni Tuuli Peremees ja ütles, et talle meeldib lugusid rääkida.