KRA kuulutab inseneritudengitele välja stipendiumikonkursi

"Eesti on viimastel aastatel investeerinud väga palju kaitsevõimesse, kuid heaks riigikaitseks on vaja eelkõige häid inimesi. Seetõttu on sama oluline panustada ka riigikaitsjatesse. Meie relvastus, IT- või sidevahendid on läinud järjest paremaks ja see nõuab, et riigikaitsjad saaksid tehnoloogiavaldkonnas parima võimaliku hariduse. Uue stipendiumiprogrammiga soovime riigikaitsega siduda 30 tuleviku tehnoloogiaspetsialisti," rääkis kaitseminister Hanno Pevkur.