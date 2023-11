Meeskonnad on kohtunud kolmeteistkümnel korral, Tarvas on võitnud seitse ja Maardu viis mängu ning korra on mängitud viiki. Viimati suutis Tarvas Maardu alistada veidi üle aasta tagasi karikavõistluste raames, käesoleval liigahooajal tehti suvel võitluslik viik.