Kui esimese hooga mõtiskleda selle üle, et mis see borši keetmine siis ära ei ole, siis sel pühapäeval selgus Juhan Kunderi Rahvakoolis tõsiasi, et pole see nii lihtne midagi. Kes seda imelooma on proovinud ise meisterdada, on näinud, et peet, va kurivaim, ei taha kuidagi värvi hoida.