Uus vallavõim Tapal vahetas välja esindajad mitmes organisatsioonis

Tapa vallavolikogu kutsus 6. novembril MTÜ-st Rakvere Haigla tagasi Valdo Helmelaidi ja nimetas asemele uue vallavanema Riho Telli. Volikogu istungil esitatud küsimusele, kas Rakvere haigla on jätkusuutlik, vastas Tell, et kogu taasiseseisvumisele järgnenud aeg on Lääne-Virumaa omavalitsustele olnud üks suur võitlus haigla püsimajäämise eest. Jätkusuutlikkus sõltub tema sõnul omavalitsuste ühistest otsustest.