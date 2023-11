Päästjatele andsid tööd tuli, suits, ving ja teele kukkunud kuusk

Reedel kell 15.58 said päästjad teate, et Tapa vallas Uudekülas on mees teinud pliidi alla tule, kuid unustanud siibri kinni. Teataja sõnul oli tuba tossu täis ja raske oli hingata. Kohale saabunud Väike-Maarja päästjad avasid siibri ja tuulutasid tube. Üle kontrolliti ka teised korterid. Keegi arstiabi ei vajanud.