Auto alla jäänud üheksaaastane poiss sai õnneks juba järgmisel päeval uuesti kooli minna

Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum kinnitas, et kõik lõppes siiski õnnelikult – poiss oli juba teisipäeval koolis tagasi. "See lugu lõppes vaid suure ehmatusega," lausus ta ohates. "Ja just samal päeval oli meil koolis tund, kus rääkisime helkuritest, tänaval käitumisest. Meil on koolis käsil parajasti helkurinädal ja pöörame liiklusele erilist tähelepanu."