Maakonna parim ronimissportlane Keit Nurga: "Me oleme nagu pioneerid"

Keevitajaamet on nüüdseks tal seljataha jäetud ja hoopis "kodusema" valdkonna peale liigutud – nimelt on Nurga elektrituulikute hooldustehnik. Ilma kindla maapinnata jalge all olemine pole mehele mingi probleem ja tööandja küsimusele kõrgusekartuse kohta oli tal muljet avaldav CV juba ette näidata.

Võib öelda, et Nurga on ronimisspordi teatepulga vennalt üle võtnud. "Tema lõpetas ära ja mina tulin. Nii see on siiamaani jäänud." Mees meenutas, et ala "klikkis" üsna kohe ja ei tekkinud küsimust, kas jääda või ei. Peale trennide korraldas ronimishuvilisi koondava seltsi Rakvere Kivisein treener Martin Ruudi noortele veel palju põnevaid ettevõtmisi ja nii oligi edasine tee selge. Lisaks enda taseme tõstmisele jagab 26-aastane noormees nüüdseks juba kolmandat hooaega teadmisi ka noortele.