Väike-Maarja neiu joonistas Paikusele mõtestatud gräfiti

Seinamaal annab edasi mitut mõtet. Sellel on kirjas: "Oleme iseenda vangla. Võti on muuta seda, kuidas me mõtleme ja tegutseme." Samuti ladinakeelne "ius est ars boni et aequi", mis tähendab "õigus on headuse ja õigluse kunst". Pildil on kujutatud ka pruuni istumisalust vangikongis, millelt leiame väikese mao. Ka sellel on oma lugu. "Nimelt sisekaitseakadeemia lahtiste uste päeval oli üks nastik ennast maja sissepääsu juurde päevitama seadnud," sõnas Tambik, muiates selle lustliku juhtumi üle.