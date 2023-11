Kelmuse abil sõpra aitama sööstnud inimene pääses kriminaalkaristusest

Süüdistuse kohaselt panid Kevin (nimi muudetud) ja Marju (nimi muudetud) pead kokku, et võtta Marju abikaasa nimel pea 9000 euro suurune laen. Nimelt esines Kevin telefoni teel ja Marju juhendamisel Lennartina (nimi muudetud), et kinnitada laenu saamise eelduseks olevaid andmeid ja põhjendada, miks seda laenu üldse vaja on.