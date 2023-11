Vastukaja: keskendume debatis ikka sisule

Lääne-Virumaalt riigikokku valitud saadikuna tunnen ikka huvi kodukoha käekäigu üle ja osutan valupunktidele, mille kohta on minu käest meie maakonna inimesed küsinud. Kurb ainult, et linnapea on millegipärast otsustanud debatis isiklikuks minna.

Kui linnapea kahtleb minu kirjutatus, siis võiks ta kodumaakonna teistelt omavalitsustelt küsida, kas nad on nördinud Rakvere linna käitumisest ja toetusrahast loobumisest. Väide, et Vallimäe purikatuse hinnanguline maksumus oli mitu korda tõusnud COVID-i mõjul, on pigem manipulatsioon faktidega. Kindlasti avaldas koroonapandeemia ehitushindadele mõju, kuid need ei olnud mitmekordsed. Pigem kasvas ehitushinnaindeks kahe aastaga 27%.