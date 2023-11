Riina Rillo ütles, et näituse pealkiri «Emotsioonide kirju trepp» on sümbolistlik. «Teatud mõttes kujutab iga kunstnik seda, mis maailmas toimub. Kui maailma on tekkinud teine sõjakolle, on töödesse tekkinud rohkem tõsidust. Portreedesse ja inimeste silmadesse on rohkem tõsidust ja mõtlikkust tekkinud. Et mis trepil me siis käime.»